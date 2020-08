Tlc: Siniscalco (Morgan Stanley) a "Il Sole 24 Ore", semplificazione e banda ultralarga per rilanciare Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Finora è prevalsa la logica degli interventi a pioggia. "In Italia sono state varate misure troppo granulari, ma ci può anche stare, perché queste misure sono un ponte per cercare di uscire dall'emergenza. Piuttosto mi preoccupa la prossima fase quando ci sarà da imbastire gli interventi più ambiziosi e gestire la riallocazione delle risorse: è qui che lo Stato dovrà mostrarsi capace di investire tutte le risorse disponibili per creare un ambiente favorevole alla crescita". Ma l'Italia non sembra capace di investire. "Il track record, soprattutto in fatto di fondi europei, non è dei migliori. Spendere è meno semplice di come sembri, perché cambia di 180 gradi il lavoro del governo e del Tesoro in particolare. Oggi anziché tagliare si deve investire, e in un certo senso come ai tempi di Giolitti e di Ruffolo, c'è da riacquisire una capacità di programmazione". (segue) (Rin)