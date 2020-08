Tlc: Siniscalco (Morgan Stanley) a "Il Sole 24 Ore", semplificazione e banda ultralarga per rilanciare Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un dato è certo: la voglia di fare e intervenire da parte dello Stato non manca. Lo stesso Siniscalco, sulle pagine del "Sole" aveva sdoganato il principio prima ancora che arrivasse il Covid. "Ciò che mi preoccupa è la tentazione di una sorta di invadenza micro, in cui lo Stato vuole decidere tutto. E invece lo Stato è lento a decidere, decide con criteri diversi dal privato e rischia di umiliare la classe imprenditoriale. E' l'opposto di quello che ci meritiamo, visto che l'Italia ha una storia di bravi imprenditori e di uno Stato meno capace. C'è da guardare al lungo periodo, a quella sostenibilità che non è raggiungibile senza uno sforzo di innovazione sociale profonda". Non c'è nessuno che oggi abbia il coraggio di porre la questione del cambiamento. "Non è un buon segno: si tratta di un tema inesorabile, che ci riguarda tutti. A livello globale si è aperto un dibattito molto interessante su cosa vuol dire per le istituzioni aiutare il sistema a cambiare, creando un ambiente più favorevole al business o intervenendo in modo micro nella diverse situazioni di crisi. E' ovvio che la strada giusta è la prima, ma la politica - in Italia soprattutto - preferisce la seconda perché la aiuta a governare il consenso". (segue) (Rin)