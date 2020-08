Tlc: Siniscalco (Morgan Stanley) a "Il Sole 24 Ore", semplificazione e banda ultralarga per rilanciare Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente ritiene necessario partire "dalla semplificazione amministrativa, che va perseguita informatizzando di più la Pa, asciugando i processi autorizzativi e semplificando il sistema tributario e riforma fiscale. E poi c'è la banda ultra larga, che la pandemia ha confermato essere infrastruttura cruciale per portare innovazione a cittadini e imprese". Quanto alla rete unica, "al di la della proprietà, che è un tema molto importante, guarderei ai piani di investimento e alle capacità di innovazione". Le priorità, inoltre, "non devono essere troppe sennò si torna alla logica dell'intervento a pioggia. Penso ad esempio alle grandi opere, ma anche agli investimenti nella scuola e in tutto ciò che è green deal, dalla transizione verde alla cura del territorio dal punto di vista geologico. E poi la giustizia, che resta troppo lenta". Le risorse sono un problema. "Certo che lo sono, ma mai come ora ci sono gli strumenti giusti per tentare una riallocazione delle risorse. Alla fine, è proprio questa la finalità del Recovery fund, che a differenza del Mes, del Sure o delle politiche monetarie della Bce non è focalizzato sulle spese sanitarie, sul lavoro o su interventi di breve periodo per ritornare in fretta alla normalità: qui siamo davanti a un bazooka che può rivoluzionare l'economia di un continente e la sua capacità di creare valore. Aiutandola anche a superare la dipendenza dalla politica monetaria", ha concluso Siniscalco. (Rin)