Libano: consegnate 67 tonnellate di aiuti essenziali per aiutare bambini e famiglie colpite da esplosioni (2)

- Considerato che il numero di casi di Covid-19 nel Paese continua a crescere, l'Unicef è stato anche in grado di consegnare più di 3,5 milioni di dollari di Dispositivi di Protezione Individuale e kit di prevenzione e controllo delle infezioni - particolarmente essenziali dato che 10 container di Dpi sono stati distrutti durante le esplosioni. "Mentre le famiglie lottano per ricostruire dopo il caos delle esplosioni, insieme alla crisi economica in corso e alla minaccia aggiuntiva del Covid-19, il sostegno dei nostri donatori e partner è stato assolutamente fondamentale, ma bisogna ancora fare molto di più", ha detto Mokuo. "Ora è il momento che la comunità internazionale si schieri con il popolo libanese e si assicuri che riceva l'aiuto e l'assistenza necessari". Gli aiuti umanitari sono stati forniti con l'assistenza dell'European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (Echo) dell'Unione Europea e del governo del Belgio e attraverso una donazione della Sanofi Foundation. "L'Unicef richiede più di 46,7 milioni di dollari per rispondere ai bisogni immediati dei bambini e delle famiglie nei prossimi tre mesi. La risposta si concentra sul mantenimento dei bambini al sicuro, sulla riabilitazione dei servizi essenziali di base e sul fornire agli adolescenti e ai giovani le competenze di cui hanno bisogno per partecipare allo sforzo di ricostruzione del loro Paese - il tutto limitando la diffusione del Covid-19. I bambini del Libano hanno bisogno della nostra attenzione e del nostro aiuto. Non dimentichiamoli", ha detto il presidente dell'Unicef Italia Francesco Samengo. (Com)