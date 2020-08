Moldova-Turchia: Cavusoglu inizia oggi visita di due giorni a Chisinau

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, si reca oggi a Chisinau per una visita di lavoro di due giorni. Il programma della visita prevede incontri con il presidente moldavo, Igor Dodon, con il primo ministro Ion Chicu e il ministro degli Affari esteri e dell'integrazione europea, Oleg Țulea. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Moldpres". Domani invece, il capo della diplomazia di Ankara si recherà in visita a Comrat (capitale della regione autonoma Gagauzia) per partecipare alla cerimonia ufficiale di inaugurazione del Consolato generale turco. Durante gli incontri al ministero degli Affari esteri e dell'integrazione europea della Moldova, sarà inaugurato il primo incontro del Gruppo congiunto di pianificazione strategica, co-presieduto dai ministri degli Esteri dei due paesi. (Rob)