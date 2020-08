Africa: coronavirus, bilancio del continente supera 1,2 milioni di casi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Africa i casi di contagio da coronavirus hanno superato l'1,2 milioni, con un bilancio di 28.289 decessi e 931.018 guarigioni. Lo riferisce il Centro africano per il controllo e la prevenzione (Cdc). A questo stadio della pandemia nel continente il Sudafrica rimane in testa alla lista dei paesi più colpiti con 613.017 casi, seguito da Egitto (97.619), Marocco (54.528), Nigeria (52.800), Ghana (43.717), Algeria (43.688), Etiopia (42.228) e Kenya (32.803). L'Africa meridionale è la regione più colpita del continente, seguita dall'Africa settentrionale e poi dalle regioni occidentali, mentre il minor numero di casi è stato riscontrato in Africa orientale e centrale. (Res)