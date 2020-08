Bielorussia: l'opposizione contesta la nomina del nuovo governo da parte di Lukashenko

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- l nuovo governo in Bielorussia non doveva essere nominato prima dell’insediamento del presidente della Repubblica. Lo afferma Maria Kolesnikova, membro del Consiglio di coordinamento russo e rappresentante della candidata alla presidenza della Bielorussia, Svetlana Tikhanovskaya. "Il governo non poteva essere nominato prima dell'insediamento (del presidente). Inoltre, secondo l'articolo 106 della Costituzione bielorussa, il primo ministro è nominato dal presidente con l'accordo della Camera dei rappresentanti. Ciò significa che l'accordo della Camera dei rappresentanti dovrebbe essere assicurato dopo l’insediamento, e solo dopo si potrà formare un nuovo governo", ha sottolineato Kolesnikova in un’intervista all’agenzia di stampa “Tass”. Secondo la rappresentante dell’opposizione bielorussa, "attualmente, il governo è formato dal presidente violando la legge, lo status del governo è discutibile".Il 19 agosto, il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha nominato Roman Golovchenko nuovo primo ministro mentre sono restati in carica tutti i membri del precedente esecutivo. La Bielorussia ha tenuto le elezioni presidenziali il 9 agosto. Secondo la Commissione elettorale centrale, il presidente in carica Alexander Lukashenko si è assicurato la sua rielezione con l'80,10 per cento dei voti, mentre la principale candidata dell’opposizione, Svetlana Tikhanovskaya è arrivata seconda con il 10,12 per cento. Da questo scenario si sono scatenate forti proteste nel paese per contestare l’esito del processo elettorale. (Rum)