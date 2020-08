Turismo: Coldiretti, Covid fa crollare del 30 per cento la spesa a tavola (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia quest’anno è di gran lunga la destinazione preferita - continua la Coldiretti - ed è scelta come meta dal 93 per cento dei vacanzieri rispetto all’86 per cento dello scorso anno. Ma la svolta patriottica non riesce a compensare il calo dovuto alla mancanza di stranieri e al minor numero di italiani in vacanza, che hanno anche ridotto il budget. La spesa media totale destinata dagli italiani alle vacanze estive è crollata complessivamente a 588 euro per persona per effetto di ferie più brevi, meno lontane e dedicate soprattutto al relax familiare con la maggioranza degli italiani in viaggio che – continua la Coldiretti – ha scelto di riaprire le seconde case di proprietà, o di alloggiare in quelle di parenti e amici o in affitto. Nella classifica delle preferenze ci sono nell’ordine anche campeggi con i camper molto gettonati, mentre sono in sofferenza gli alberghi. Una scelta che ha favorito soluzioni casalinghe anche a tavola – spiega Coldiretti - con le regole sul distanziamento sociale e il timore di evitare affollamenti in bar e ristoranti che nell’estate 2020 hanno spinto infatti il ritorno del pranzo al sacco in spiaggia per gli italiani in vacanza. Secondo l’indagine Coldiretti/Ixe’ il 29 per cento porta con sè insalata di riso, pollo o mare ed appena il 6 per cento le classiche lasagne. Ma nell'elenco delle preferenze ci sono anche la semplice macedonia con il 18 per cento, la caprese di mozzarella e pomodoro che è un must per il 16 per cento, la frittata di verdure o pasta (9 per cento), la parmigiana (7 per cento) e le polpette (4 per cento). (segue) (Com)