Turismo: Coldiretti, Covid fa crollare del 30 per cento la spesa a tavola (3)

- Ma l’enogastronomia vince tra i souvenir - nota Coldiretti - con il 49 per cento dei turisti che sceglie proprio un prodotto tipico da riportare a casa o regalare a parenti e amici come ricordo della propria villeggiatura. Anche nell’estate della pandemia la ricerca dei prodotti tipici è dunque diventata un ingrediente irrinunciabile delle vacanze in un paese come l’Italia che è leader mondiale incontrastato nel turismo enogastronomico. Questo, rileva Coldiretti, grazie al primato dell’agricoltura più green d’Europa con 305 specialità ad indicazione geografica riconosciute a livello comunitario e 524 vini Dop/Igp; ai 5.155 prodotti tradizionali regionali censiti lungo la penisola, alla leadership nel biologico con oltre 60 mila aziende agricole biologiche; e la più grande rete mondiale di mercati di agricoltori e fattorie con Campagna Amica, oltre alle numerose iniziative di valorizzazione, dalle sagre alle strade del vino. "L’Italia è il solo paese al mondo che può contare primati nella qualità, nella sostenibilità ambientale e nella sicurezza della propria produzione agroalimentare che peraltro ha contribuito a mantenere nel tempo un territorio con paesaggi di una bellezza unica" ha affermato il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel sottolineare che "il buon cibo insieme al turismo e alla cultura rappresentano le leve strategiche determinanti per un modello produttivo unico che può essere determinante nel rilancio del Sistema paese così duramente colpito dalla pandemia". (Com)