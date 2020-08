Roma: due uomini arrestati a Ostia per maltrattamenti in famiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due uomini sono stati arrestati per maltrattamenti in famiglia a Ostia. Nel primo caso a intervenire sono stati i carabinieri della stazione di Acilia per dare esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Roma: un 34enne, già sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento all’ex convivente, è stato arrestato per atti persecutori. Il provvedimento emesso dal giudice è sorto dopo le indagini dei carabinieri che hanno mostrato una serie di violazioni della misura restrittiva a cui l’uomo era sottoposto. Nel secondo caso a finire in manette, invece, è stato un 47enne del posto, disoccupato e con precedenti, colto in flagranza di reato dai carabinieri di Ostia. L'uomo è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, ai danni della moglie convivente. I militari sono intervenuti, a seguito della richiesta della donna 40enne al Nue e giunti all’abitazione della coppia hanno trovato l'uomo ubriaco e accertato che poco prima si era scagliato contro la moglie con un coltello da cucina, minacciandola di morte. Il 47enne è stato bloccato dai militari e condotto alla casa circondariale Nuovo plesso di Velletri. (Rer)