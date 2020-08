Coronavirus: Nonno (Fd'I), Campania seconda per contagi, disastri De Luca vengono a galla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il dato di queste ore che rileva come la nostra Regione sia ormai, purtroppo, seconda per contagi da covid19 è frutto dei disastri perpetrati da De Luca e dai suoi in questi mesi, in cui il folklore ed il cabaret, uniti agli sprechi su cui indaga la magistratura, sono stati gli unici strumenti con cui il Governatore pensava si potesse arginare il virus". Lo ha dichiarato in una nota Marco Nonno, consigliere comunale di Fratelli d'Italia e candidato alle regionali nella circoscrizione napoletana. "È tempo di dire basta - ha concluso Nonno - rimboccarsi le maniche e restituire la Campania ad una classe dirigente capace e perbene".(Ren)