Coronavirus: Ippolito (Spallanzani), Oms fa il grillo parlante, non creare sconcerto su epidemia

- A proposito della dichiarazione dell’Oms secondo cui il Covid sta rallentando la diffusione nel mondo il direttore scientifico dell'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, Giuseppe Ippolito, in un'intervista ad Agorà estate - riferisce una nota - ha affermato: "L’Organizzazione mondiale della sanità sembra uno dei tanti grilli parlanti che ogni giorno deve occupare più spazio e dare notizie. È evidente che non ci libereremo presto di questa epidemia. Ma se ogni giorno diciamo che sta aumentando un po’ o rallentando un po’ creiamo un senso di sconcerto. Il virus - ha concluso - non se n’è mai andato, circola nel mondo e ci sono Paesi in cui il livello di aggressività e numero di morti è ancora rilevante”. (Com)