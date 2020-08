Cina: coronavirus, nessun paziente negli ospedali di Pechino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tutta la Cina continentale ieri sono stati registrati 15 nuovi casi e nessun decesso e sono stati dimessi dopo le cure 54 pazienti, secondo il bollettino odierno della Commissione sanitaria nazionale (Nhc). Tutti i nuovi casi sono definiti “importati”. Quattro sono localizzati nella municipalità di Shanghai e uno in quella di Tientsin mentre gli altri sono distribuiti tra le province del Sichuan (cinque), del Guangdong (quattro) e dello Yunnan (uno). Il totale dall’inizio dell’epidemia è di 84.996 casi, distribuiti in 31 regioni di livello provinciale, con 4.634 decessi e 80.015 pazienti guariti; 347 casi sono ancora attivi, con sette malati in condizioni gravi. Le persone al momento in osservazione medica sono 11.915. (Cip)