Rifiuta di indossare la mascherina e ferisce gli agenti della Polizia locale: arrestato 22enne a Roma

- Un ragazzo italiano di 22 anni è stato arrestato ieri a Fontana di Trevi per resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale. Il giovane prima si è rifiutato di indossare la mascherina, su invito di una pattuglia della Polizia locale che stava svolgendo dei controlli nell'area antistante, poi alla richiesta di fornire i suoi documenti ha provato a sottrarsi alla verifica con una violenza tale da generare la frattura di una mano a un agente. Leggermente feriti anche altri due componenti della pattuglia intervenuti. Il ventiduenne, con numerosi precedenti penali, è stato però fermato, tratto in arresto e portato presso gli uffici di via della Greca dove è a disposizione dell'autorità giudiziaria, in attesa del processo per direttissima che si terrà questa mattina. (Rer)