Grecia: oggi parlamento ratifica accordi con Italia ed Egitto per demarcazione confini marittimi

- Il parlamento della Grecia è chiamato oggi a ratificare gli accordi con Italia ed Egitto sulla demarcazione dei confini marittimi. Nel dettaglio, l’Assemblea nazionale di Atene dovrebbe ratificare l'accordo tra la Repubblica ellenica e quella italiana per la delimitazione delle rispettive zone marittime e dell'accordo tra la Grecia e l’Egitto per la delimitazione del Zona economica esclusiva (Zee) tra i due Stati. E’ previsto l’intervento del primo ministro Kyriakos Mitsotakis e dei principali rappresentati dei partiti politici. In precedenza il ministro degli Esteri greco, Nikos Dendias, ha definito gli accordi firmati con Italia ed Egitto “vantaggiosi ed equi”. "La solidarietà nazionale è necessaria in questi momenti difficili", ha dichiarato ieri Dendias evidenziando che questa è la migliore risposta alla "hybris" della Turchia. Secondo il ministro degli Esteri ellenico, la demarcazione dei confini marittimi concordata con l'Italia prevede per quest'ultima il 54 per cento dello spazio marittimi mentre per la Grecia il 46 per cento; per quanto riguarda l'Egitto a questo paese va una porzione del 55 per cento ed alla Grecia il 45 per cento.(Gra)