Usa: Camera avvia indagine sul discorso di Pompeo alla convention

- La sottocommissione per gli Affari esteri della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha aperto un'indagine sul discorso del segretario di Stato Mike Pompeo, registrato da Gerusalemme durante una visita ufficiale, e che sarà trasmesso questa notte alla convention repubblicana. Il presidente della sottocommissione, Joaquin Castro, ha scritto in una lettera a Stephen E. Biegun, vicesegretario di Stato, che il discorso di Pompeo potrebbe violare lo Hatch Act , una legge che vieta ai dipendenti federali di impegnarsi nelle attività politiche. "È molto insolito, e probabilmente senza precedenti, che un segretario di Stato in carica parli a un congresso per un partito politico", ha scritto Castro nella lettera. "Non è solo inaccettabile, ma potrebbe anche essere illegale", ha sottolineato. Castro ha chiesto al dipartimento di Stato di fornire i documenti sulla consulenza legale ricevuta per il discorso di Pompeo, nonché la contabilità delle spese del viaggio. (Nys)