Usa: Democratici vincono sfida tv su prima serata convention

- Sono circa 17 milioni le persone che hanno guardato in tv la prima serata della convention repubblicana, rispetto ai circa 19,7 milioni che hanno invece seguito la prima notte della convention democratica. Secondo i dati Nielsen i 17 milioni di spettatori riguardano il pubblico sintonizzato sulle 11 reti tv che hanno seguito l'evento repubblicano e non include gli spettatori online e in streaming. "Fox News" ha avuto il pubblico più vasto, con 7,1 milioni di spettatori. La prima serata della convention repubblicana è stata caratterizzata dai discorsi dell'ex ambasciatore delle Nazioni Unite ed ex governatore della Carolina del Sud Nikki Haley, Donald Trump Jr., il figlio maggiore del presidente, e Mark e Patricia McCloskey, la coppia di St. Louis che ha puntato i fucili contro i manifestanti del movimento "Black Lives Matter" che hanno marciato davanti alla loro casa. La convention repubblicana è stata trasmessa anche dalla "Cnn", elogiata dal presidente Usa, Donald Trump, per la copertura dedicata all'evento. Trump, su Twitter, ha infatti scritto di essere “molto riconoscente” per la copertura della convention da parete dell'emittente. "Questo è stato davvero positivo per la Cnn, ma allo stesso tempo è stato positivo per il nostro Paese", ha poi aggiunto. (Nys)