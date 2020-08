Usa: convention repubblicana, Melania Trump ricorda vittime coronavirus e invoca spirito di comunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella seconda serata della convention del Partito repubblicano degli Stati Uniti, Melania Trump, moglie del presidente in carica Donald, parlando dal Giardino delle rose della Casa Bianca, appena rinnovato, ha espresso le prime parole di cordoglio per le vittime dell’epidemia di coronavirus, ancora dilagante nel paese, e invocato uno spirito di comunità. “Non voglio usare questo tempo prezioso per attaccare l’altra parte perché, come abbiamo visto la scorsa settimana, quel tipo di discorso serve solo a dividere ulteriormente il paese”, ha premesso la first lady, davanti a una platea di una settantina di persone, col marito in prima fila. “La mia più profonda partecipazione va a tutti coloro che hanno perso una persona cara e le mie preghiere vanno a coloro che sono malati e sofferenti”, ha detto la first lady riconoscendo che la vita è “cambiata drasticamente” a causa del “nemico invisibile” e che molti cittadini sono in difficoltà. (segue) (Nys)