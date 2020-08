Usa: convention repubblicana, Melania Trump ricorda vittime coronavirus e invoca spirito di comunità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Voglio che voi sappiate che non siete soli”, ha dichiarato Melania Trump. “L’amministrazione di mio marito non smetterà di combattere fino a quando non ci sarà una cura o un vaccino efficace per tutti”, ha assicurato. Inoltre ha rivolto un pensiero di gratitudine agli operatori che lavorano in prima linea in questa emergenza. La first lady si è anche soffermata sui disordini legati alla questione razziale. Ha chiesto di “fermare la violenza e il saccheggio attuati in nome della giustizia e di non fare mai supposizioni basate sul colore della pelle di una persona”. Ha anche fatto appello all’unità: “È una dura realtà che non siamo orgogliosi di parti della nostra storia”, per poi incoraggiare tutti a “concentrarsi sul futuro” mentre si impara dal nostro passato. “Dobbiamo ricordare che oggi siamo tutti una comunità, composta da molte razze, religioni ed etnie”, ha esortato. (segue) (Nys)