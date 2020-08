Usa: convention repubblicana, Pompeo celebra le “iniziative audaci” di Trump in tutto il mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, rompendo una tradizione diplomatica, è intervenuto alla seconda serata della convention repubblicana con un breve video registrato a Gerusalemme. “La funzione costituzionale primaria del governo nazionale è far sì che le vostre famiglie e la mia siano al sicuro e godano della libertà di vivere, lavorare, imparare e credere come preferiscono”, ha detto Pompeo, difendendo la politica estera dell’attuale presidenza di Donald Trump. “Rispettando questo dovere di mantenere noi al sicuro e le nostre libertà intatte, questo presidente ha guidato iniziative audaci in quasi ogni angolo del mondo”. Il segretario di Stato ha sollecitato a mantenere la linea dura con la Cina e l’Iran, il contatto con la Corea del Nord e l’insistenza sulla necessità che i paesi membri della Nato, l’Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord, aumentino i loro contributi finanziari. “Oggi, grazie al presidente Trump, la Nato è più forte, l’Ucraina ha sistemi d’arma difensivi e l’America ha lasciato un trattato dannoso in modo che la nostra nazione possa ora costruire missili per scoraggiare l’aggressione russa”, ha detto Pompeo, riferendosi al ritiro dall’Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty (Inf). (segue) (Nys)