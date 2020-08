Usa: convention repubblicana, Pompeo celebra le “iniziative audaci” di Trump in tutto il mondo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con lo sfondo della Città Vecchia di Gerusalemme alle sue spalle, Pompeo ha anche espresso apprezzamento per la decisione di Trump di trasferire l’ambasciata degli Stati Uniti in Israele da Tel Aviv a Gerusalemme e per il ruolo svolto per normalizzare le relazioni tra Israele e gli Emirati Arabi Uniti. “Il presidente ha spostato l’ambasciata degli Stati Uniti in questa autentica città di Dio, Gerusalemme, capitale legittima della patria ebraica. E solo due settimane fa, il presidente ha mediato uno storico accordo di pace tra Israele e gli Emirati Arabi Uniti. Questo è un accordo che i nostri nipoti leggeranno nei loro libri di storia”, ha detto. Pompeo non ha mai nominato il candidato democratico alle prossime presidenziali, Joe Biden. (segue) (Nys)