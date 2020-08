Usa: convention repubblicana, Pompeo celebra le “iniziative audaci” di Trump in tutto il mondo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il suo intervento ha suscitato polemiche, poiché la tradizione vuole che il capo della diplomazia statunitense rimanga lontano dalle questioni politiche. I predecessori di Pompeo, infatti, hanno in genere mantenuto le distanze dalle convention e anche se alcuni vi hanno partecipato nessun segretario di Stato in carica ha mai pronunciato un discorso. Il dipartimento di Stato ha preso le distanze affermando che la decisione di Pompeo è stata presa a titolo personale e non ha coinvolto risorse del governo. A far discutere è stata anche la decisione di intervenire da Gerusalemme. Il video è stato registrato l’altro ieri sera durante il viaggio ufficiale in Israele dal tetto del famoso King David Hotel. (segue) (Nys)