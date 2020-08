Usa: convention repubblicana, Pompeo celebra le “iniziative audaci” di Trump in tutto il mondo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle polemiche è seguita anche un’indagine, aperta dalla sottocommissione per gli Affari esteri della Camera dei rappresentanti. Il presidente della sottocommissione, Joaquin Castro (democratico), ha scritto in una lettera a Stephen E. Biegun, vicesegretario di Stato, che il discorso di Pompeo potrebbe violare lo Hatch Act, una legge che vieta ai dipendenti federali di impegnarsi nelle attività politiche. “È molto insolito, e probabilmente senza precedenti, che un segretario di Stato in carica parli a un congresso per un partito politico”, ha scritto Castro nella lettera. “Non è solo inaccettabile, ma potrebbe anche essere illegale”, ha sottolineato. Castro ha chiesto al dipartimento di Stato di fornire i documenti sulla consulenza legale ricevuta per il discorso di Pompeo, nonché la contabilità delle spese del viaggio. (Nys)