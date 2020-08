Medio Oriente: colloquio tra Pompeo e Mohammed bin Zayed, focus su accordo Israele-Emirati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principe ereditario di Abu Dhabi, sceicco Mohammed bin Zayed Al Nahyan, e il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, hanno discusso al telefono dell'accordo sulla normalizzazione dei rapporti tra Emirati Arabi Uniti e Israele. In particolare, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa statale “Wam”, il colloquio è stato incentrato sulle “prospettive di rafforzare (l'accordo) in un modo che serva le basi della pace e della stabilità nella regione”. Pompeo dovrebbe visitare gli Emirati Arabi Uniti questa settimana durante il suo viaggio in Medio Oriente, dopo le tappe in Israele e in Sudan. La conversazione tra lo sceicco Mohammed bin Zayed e Pompeo segue dopo una telefonata tra i ministri della Difesa israeliano ed emiratino, rispettivamente Mohammed bin Ahmad Al Bawardi e Benny Gantz, sull’accordo di pace tra i due paesi annunciato il 13 agosto. "Entrambi i ministri hanno espresso la convinzione che questo accordo aumenterà le possibilità di pace e stabilità nella regione", ha riferito la “Wam”. (segue) (Res)