Medio Oriente: colloquio tra Pompeo e Mohammed bin Zayed, focus su accordo Israele-Emirati (2)

- I ministri hanno discusso ieri del rafforzamento dei canali di comunicazione e della creazione di "solide relazioni bilaterali" a beneficio degli Emirati Arabi Uniti, di Israele e della regione. Lunedì 24 agosto i ministri della Salute degli Emirati Arabi Uniti, Abdul Rahman bin Mohammad Al Owais, e Israele, Yuli Edelstein, hanno parlato della cooperazione nella lotta contro la pandemia di coronavirus, in particolare degli studi sui vaccini anti-Covid19, e dei "modi per rafforzare la cooperazione in campo medico", con particolare attenzione all'industria farmaceutica e alla ricerca medica, riferisce ancora l’agenzia “Wam”. Gli Emirati Arabi Uniti sono il terzo paese arabo a normalizzare le relazioni con Israele, dopo l'accordo della Giordania nel 1994 e quello dell'Egitto nel 1979. I contatti diplomatici sono iniziati la scorsa settimana con il consigliere per la sicurezza nazionale degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Tahnoun bin Zayed Al Nahyan, che ha incontrato Yossi Cohen, capo dell'intelligence straniera israeliana, il Mossad. I due hanno discusso della cooperazione bilaterale in diversi campi, secondo l'agenzia di stampa statale “Wam”. (Res)