Usa: Wisconsin, terza notte di disordini a Kenosha

- La città di Kenosha, nello Stato Usa del Wisconsin, ha vissuto la terza notte di disordini, nonostante l’imposizione del coprifuoco a partire dalle 20. Un gruppo di manifestanti si è radunato davanti al tribunale della contea e ha tentato di abbattere una recinzione attorno all’edificio. La polizia, coi megafoni, ha avvertito che si trattava di “un’assemblea illegale” e intimato alla folla di disperdersi. Decine di agenti sono intervenuti sul posto in tenuta antisommossa. Sono stati sparati gas lacrimogeni. Secondo diverse emittenti televisive ci sono stati anche degli spari. Le proteste sono in corso in tutto lo Stato per Jacob Blake, l’afroamericano ferito a colpi d’arma da fuoco dalla polizia nel fine settimana. Il goveratore Tony Evers ha firmato ieri l’ordine esecutivo n. 86 che dichiara lo stato di emergenza. Il giovane ferito, 29 anni, è stato colpito domenica pomeriggio da otto colpi di arma da fuoco esplosi da un agente di polizia. In un’intervista rilasciata al “Chicago Sun Times”, il padre ha dichiarato che Blake – colpito di fronte a tre dei suoi figli dopo che la polizia è intervenuta per interrompere una rissa tra due donne – rimarrà paralizzato. Kenosha è l’ultima di una serie di città in cui si sono scatenate le proteste del movimento “Black Lives Matter” esplose in tutto il paese in seguito all’uccisione dell’afroamericano George Floyd, avvenuta a Minneapolis lo scorso 25 maggio per mano di un agente di polizia.(Nys)