Hong Kong: si inaugura il settimo posto di frontiera, faciliterà il traffico con Shenzhen

- Hong Kong apre oggi un nuovo posto di controllo di frontiera, il settimo, per allentare la pressione sul traffico transfrontaliero. Si tratta del posto di frontiera Liantang Port/Heung Yuen, che collega Hong Kong e Shenzhen. Lo ha annunciato il governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong per voce del segretario allo Sviluppo, Michael Wong. La decisione è stata presa in accordo con la provincia del Guangdong per rendere più fluido il traffico di merci in considerazione della situazione dovuta all’epidemia di coronavirus. La nuova struttura comprende spazi per i veicoli, edifici per gli accertamenti doganali e per le ispezioni con i raggi X e un ponte pedonale per collegare i terminal passeggeri. (Cip)