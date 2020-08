Coronavirus: Giannini (Lega), plauso a sanitari impegnati in prima linea in drive in Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Volevo ringraziare tutto il personale medico e infermieristico impegnato in questi giorni a effettuare tamponi ai cittadini di rientro dalle vacanze nei cosiddetti 'Drive in' di strada. Dal pieno dell'emergenza Covid non si sono mai fermati e si è passati dai 100 rilievi al giorni a superare quota 1.000. Segno che il loro sacrificio e la loro forza di volontà, il loro stare 'in prima linea', non si ferma, ma raddoppia gli sforzi". È quanto afferma in una nota Daniele Giannini, consigliere regionale della Lega e membro della commissione Sanità che oggi si è recato presso il 'Drive in' di Santa Maria della Pietà a Roma proprio per rivolgere un sentito ringraziamento agli operatori in strada. "Auspico - ha aggiunto - che il loro impegno possa presto concretizzarsi con una sempre maggiore valorizzazione e dignità contrattuale, mentre per i neoassunti in quella stabilizzazione che meritano. Per troppi, lunghi anni, abbiamo assistito alla mortificazione più totale di un'intera categoria che al contrario andava valorizzata con fatti concreti e non con tagli e politiche scellerate che hanno penalizzato finanche i pazienti di questa Regione". (Com)