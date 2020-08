Scuola: Di Maio, solidarietà ad Azzolina, serve rispetto per le persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solidarietà a Lucia Azzolina: gli attacchi che sta ricevendo nelle ultime ore, che si sommano a quelli ricevuti nelle scorse settimane, sono da condannare fermamente e senza mezze misure. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio dopo gli attacchi ricevuti dalla ministra dell'Istruzione Azzolina. "È assurdo pensare che per qualche like sui social alcuni leader politici mettano da parte il rispetto per la persona. Qui non si tratta solamente di sessismo ma di inciviltà e maleducazione. Dovremmo sempre ricordarci che chi rappresenta le Istituzioni ha delle responsabilità ben precise e non può permettersi di alimentare tensioni sociali", ha commentato Di Maio.(Res)