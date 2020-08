Bolivia: governo smentisce conclusioni rapporto Ohchr su violazioni diritti umani (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla luce dei dati emersi nel rapporto Bachelet si è detta "profondamente preoccupata per il fatto che, nove mesi dopo, non una sola persona sia stata ritenuta responsabile per le morti a Sacaba e Senkata - dove si registrò una massiccia repressione delle forze di polizia e dell'esercito - né per la maggior parte degli omicidi avvenuti durante il periodo coperto dal nostro rapporto". L'Alto commissario Onu ha affermato quindi che "indagini indipendenti, imparziali, trasparenti e approfondite farebbero luce su quanto accaduto, aprendo la porta a verità, giustizia e riparazioni integrali". Secondo Bachelet si tratta di un passaggio "essenziale non solo per sanare le ferite delle vittime, ma anche della società". "Il mancato intervento aggraverà le divisioni, aggravando le attuali tensioni e minando la fiducia del pubblico nelle istituzioni statali", ha aggiunto. (segue) (Abu)