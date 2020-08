Imprese: American Airlines taglierà ad ottobre 19mila posti di lavoro allo scadere degli aiuti federali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La principale compagnia aerea statunitense, l’American Airlines, taglierà 19.000 posti di lavoro ad ottobre, quando gli aiuti federali scadranno. La compagnia di Fort Worth, con sede in Texas, che a marzo contava più di 140.000 impiegati, non può licenziare i lavoratori fino al 30 settembre sulla base di un pacchetto di aiuti federali da 25 miliardi di dollari riservato ai vettori aerei per affrontare la crisi causata dal Coronavirus. I tagli di American Airlines sono inferiori ai 25.000 potenziali posti di lavoro che aveva annunciato il mese scorso. Secondo la compagnia aerea i tagli, insieme ai pensionamenti e alle ferie volontarie, porteranno ad una calo del 30 per cento della sua forza lavoro rispetto a marzo. Altri vettori hanno avvertito che effettueranno tagli altrettanto ampi a causa del crollo della domanda di viaggi aerei.(Nys)