- Ali Ahmeti, leader dell'Unione democratica per l'integrazione (Dui), partito della minoranza albanese nella Macedonia del Nord, è stato convocato per il 2 e 3 settembre come testimone dal Tribunale speciale che indaga sui presunti crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). Lo riferisce il portale d'informazione "Gazeta Express". (Kop)