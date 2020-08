Brasile: presidente Banca centrale su dimissioni ministro Economia, "voci per distrarre l'attenzione" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scontro ha raggiungo un apice lo scorso 12 agosto quando Guedes metteva in guardia il presidente dalla necessità di non "violare" la regola del rispetto del tetto della spesa pubblica, pena il rischio di andare verso un possibile impeachment. "I consiglieri del presidente che suggeriscono di saltare la recinzione e violare i vincoli di bilancio conducono il presidente in un'area oscura, in zona impeachment per irresponsabilità fiscale. Il presidente lo sa, il presidente ci ha sostenuto", ha detto Guedes alla stampa al temine di un incontro con il presidente Camera dei deputati, Rodrigo Maia. La Carta stabilisce per l'esecutivo l'obbligo di non forare i limiti di spesa, ma l'emergenza finanziaria creata dal nuovo coronavirus ha sollevato alcune voci favorevoli a mettere mano agli investimenti pubblici. "Se il presidente vuole essere rieletto dobbiamo muoverci all'interno dei vincoli di bilancio, facendo la cosa giusta, affrontando le sfide delle riforme. Questo è il modo in cui un governo può avere successo e merita di essere rieletto". Senza citare nessuno personalmente, Guedes ha affermato che "non ci sarà alcun sostegno da parte del ministero dell'Economia a ministri che abbiano l'intenzione di violare i vincoli di bilancio. Se dovessero venir fuori ministri con questi interessi, sarò pronto a litigarci ". (segue) (Brb)