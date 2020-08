Porti: firmato protocollo intesa per rilancio sistema logistico Mare Adriatico meridionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato firmato oggi dal direttore generale dell’Agenzia Dogane e Monopoli (Adm), Marcello Minenna, e dal presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale (Adsp Mam), Ugo Patroni Griffi, un importante protocollo d’intesa per il rilancio del sistema portuale e logistico del Mare Adriatico Meridionale. L’iniziativa punta ad armonizzare due progetti già sottoscritti tra ADM e Associazione dei Porti Italiani e tra Adm e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con l’intento di realizzare, anche grazie all’uso di tecnologie avanzate, semplificazioni per gli operatori e per le imprese, favorendo l’utilizzo di facilitazioni e benefici di natura fiscale coerenti con la corretta attuazione degli istituti doganali. L’istituzione di un Tavolo tecnico permanente coordinato dal direttore generale dell’Agenzia e dal presidente di Adsp Mam è lo strumento operativo scelto per condividere informazioni, idee e progetti, nonché per monitorare il regolare avanzamento delle attività che prevedono tra l’altro l’attivazione di corridoi controllati, sulla base del Codice Doganale Ue, e lo sviluppo di tutte le potenzialità insite nello smart terminal e nello sdoganamento in mare. Adm e Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale potranno così operare in maggiore sintonia, realizzare obiettivi progettuali condivisi e dare corso alla piena integrazione del sistema logistico digitale dei porti in Puglia.(Com)