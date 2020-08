Mediterraneo orientale: Maas, Berlino vuole evitare escalation delle tensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'escalation delle tensioni nel Mediterraneo orientale non aiuta né l'Unione europea, né la Turchia e né la Grecia. Lo ha detto il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas, nella conferenza stampa congiunta ad Ankara con l'omologo turco Mevlut Cavusoglu. "La Germania è pronta a sostenere il dialogo tra Grecia e Turchia", ha ribadito Maas chiarendo che Berlino rimane impegnata per evitare un'ulteriore escalation delle tensioni tra Atene e Ankara. Il ministro degli Esteri di Berlino si è recato oggi in Turchia, dopo essere stato questa mattina in Grecia per colloqui con l'omologo Nikos Dendias e il premier Kyriakos Mitsotakis. (Res)