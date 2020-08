Bolivia: governo smentisce conclusioni rapporto Ohchr su violazioni diritti umani (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo contesto l'Alto commissario Bachelet ha quindi "accolto con favore il recente accordo in Bolivia che spiana la strada alle elezioni generali del 18 ottobre e la conseguente revoca dei blocchi da parte di coloro che protestavano contro l'ultimo rinvio delle elezioni a causa del COVID- 19 pandemia". La Bolivia "ha bisogno di lasciare indietro la polarizzazione che ha caratterizzato il paese per così tanto tempo e guardare avanti verso una società radicata nel dialogo, dove tutti sono integrati e riconosciuti ", ha dichiarato l'Alto commissario. il riferimento è all'accordo che fissa al 18 ottobre le elezioni generali. Le elezioni erano in origine previste ai primi di maggio, ma il sopraggiungere della pandemia del nuovo coronavirus ne ha impedito lo svolgimento. (segue) (Abu)