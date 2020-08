Usa: Clinton, Biden non dovrebbe concedere la vittoria a Trump la notte delle elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Joe Biden "non dovrebbe concedere in nessuna circostanza" la vittoria a Donald Trump la notte delle elezioni. Lo ha detto l'ex segretario di Stato, Hillary Clinton, spiegando che i risultati finali delle elezioni di novembre "si trascineranno" a causa del voto per corrispondenza. Clinton, ex candidata democratica alle presidenziali del 2016, ha ammesso la sconfitta contro Trump la notte delle elezioni ma ha affermato che l'utilizzo del voto per corrispondenza, dovuto alla pandemia, sicuramente allungherà i tempi di spoglio per conoscere il vincitore delle elezioni di novembre. "Non dobbiamo lasciargli neanche un millimetro - ha detto l'ex first lady -. Restare concentrati ed essere implacabili come lo è lui", ha detto la Clinton in un'intervista. Si prevede che quest'anno la metà degli elettori statunitensi esprimerà il proprio voto per posta, più del doppio rispetto al 2016, ma non tutti i funzionari statali e locali hanno la capacità di contare le schede per corrispondenza con la stessa rapidità di quelle espresse di persona. (Nys)