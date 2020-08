Usa: governatore Wisconsin dichiara stato d'emergenza dopo proteste ferimento afroamericano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore del Wisconsin, Tony Evers, ha dichiarato lo stato di emergenza a causa delle proteste in corso in tutto lo Stato per Jacob Blake, l'afroamericano ferito a colpi d'arma da fuoco dalla polizia, a Kenosha, nel fine settimana. "Il gov. Tony Evers ha firmato oggi l'ordine esecutivo n. 86 che dichiara lo stato di emergenza a seguito delle proteste nelle comunità di tutto il Wisconsin", si legge nella dichiarazione. Il ragazzo afroamericano Jacob Blake, 29 anni, è stato colpito domenica pomeriggio da otto colpi di arma da fuoco esplosi da un agente di polizia. In un'intervista rilasciata al "Chicago Sun Times", il padre ha dichiarato che Blake - colpito di fronte a tre dei suoi figli dopo che la polizia è intervenuta per interrompere una rissa tra due donne - rimarrà paralizzato. Kenosha è l'ultima città a conoscere disordini dopo le proteste del movimento “Black Lives Matter” esplose in tutto il Paese in seguito all’uccisione dell’afroamericano George Floyd, avvenuta a Minneapolis lo scorso 25 maggio per mano di un agente di polizia. (Nys)