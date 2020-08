Canada-Cina: tribunale canadese blocca rilascio documenti confidenziali su caso Meng

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale canadese ha bloccato la richiesta avanzata dai legali della direttrice finanziaria di Huawei, Meng Wanzhou, per il rilascio di ulteriori documenti confidenziali relativi al suo arresto nel 2018. Secondo quanto riferito dal sito "Global News", Meng e i suoi avvocati hanno chiesto il rilascio di ulteriori documenti dal governo di Ottawa a dimostrazione di come i funzionari canadesi e statunitensi avessero commesso degli abusi relativi alla condotta dei propri agenti durante l'arresto di Meng. La donna, 48 anni, è stata arrestata nel dicembre 2018 all'aeroporto internazionale di Vancouver su mandato degli Stati Uniti, con l'accusa di frode bancaria per aver ingannato l’Hsbc riguardo agli affari di Huawei in Iran. Meng, attualmente in carcere a Vancouver, si è sempre dichiarata innocente e sta lottando contro la propria estradizione negli Stati Uniti.(Res)