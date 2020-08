Kosovo: premier Hoti, prematuro allentare le restrizioni contro Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le restrizioni contro il Covid-19 non possono ancora essere allentate a cause dell'elevato numero delle vittime in Kosovo: lo ha dichiarato oggi il premier kosovaro Avdullah Hoti. "Non abbiamo bisogno di misure restrittive in più: abbiamo bisogno di consigli e informazione", ha affermato Hoti. Secondo il premier, la situazione legata al Covid-19 non sta diventando più facile. "Abbiamo meno casi, ma il numero di morti è sfortunatamente molto alto", ha dichiarato Hoti. Nelle ultime 24 ore, per la prima volta dopo diversi giorni, i nuovi contagi di Covid-19 sono scesi in Kosovo sotto quota 100 (99 i nuovi casi registrati). (Kop)