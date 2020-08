Kosovo: Thaci esorta Parlamento ad approvare proroga mandato Camere specializzate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento del Kosovo approvi la proroga del mandato delle Camere specializzate e dell'Ufficio del procuratore specializzato. E’ quanto richiesto dal presidente kosovaro, Hashim Thaci, in un videomessaggio pubblicato sulla sua pagina. Thaci ha affermato che il mandato delle Camere specializzate dell'Aia, istituite dal Parlamento del Kosovo nel 2015, dovrebbe continuare fino a una decisione del Consiglio dell'Unione europea in consultazione con il governo del Kosovo per la chiusura dell’organo giudiziario. "La politica non dovrebbe interferire con la giustizia e la giustizia non dovrebbe interferire nemmeno con la politica. Questa era la mia convinzione ogni volta che sono stati istituiti organismi speciali e tribunali internazionali negli ultimi vent'anni. E credo ancora che questo ora esorti l'Assemblea della Repubblica del Kosovo a prorogare il mandato delle Camere specialistiche e dell'Ufficio del procuratore specializzato fino all'annuncio finale del Consiglio dell'Ue in consultazione con il governo della Repubblica del Kosovo sulla conclusione del mandato di questa corte”, ha scritto Thaci. "Abbiamo bisogno di chiarimenti sul modo in cui le Camere specialistiche verranno chiuse, quindi credo che i parlamentari sosterranno la mia iniziativa", ha aggiunto il capo di Stato. (segue) (Kop)