Coronavirus: in Valle d'Aosta c'è obbligo di comunicazione all'Asl per chi arriva da Paesi a rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessorato regionale della Valle d'Aosta a Sanità, Salute e Politiche sociali ha ricordato in una nota che "chi, nei quattordici giorni antecedenti l’ingresso nel territorio nazionale, ha soggiornato o transitato in Bulgaria e Romania, Croazia, Grecia, Malta e Spagna, deve comunicarlo immediatamente al proprio arrivo al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, Struttura complessa di Igiene e Sanità pubblica, fornendo una serie di informazioni sulla base di un apposito modulo predisposto". Ma non è tutto: "Si segnala, inoltre, che è vietato l’ingresso in Italia alle persone che, nei 14 giorni antecedenti, abbiano soggiornato o siano transitate per uno dei seguenti Paesi: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Colombia, Kosovo, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldavia, Montenegro, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana, Serbia, mentre l’ingresso in Italia da tutti gli Stati non facenti parte dell’UE e/o dell’accordo di Schengen è consentito, ma resta l’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario".(Ren)