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إيطاليا والصين توقعان اتفاقيات في قطاع الغاز والأغذية الزراعية

روما, 25 ago 19:04 - (Agenzia Nova) - أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن إيطاليا والصين وقعتا اليوم اتفاقيات في قطاع الغاز وصادرات الغذائية الزراعية.

وقال دي مايو، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في ختام اجتماعه مع نظيره الصيني وانغ يي في فيلا ماداما: "الاتفاقيات الموقعة هي مثال على الحاجة إلى إحياء التعاون الاقتصادي مع بكين".

وأكد دي مايو أن بلاده كانت دائمًا تؤيد استراتيجية منفتحه وشاملة في مكافحة فيروس كورونا المستجد، يضمن الوصول المتكافئ والشامل إلى اللقاح، وفقاً لما نقلتة وكالة "نوفا" الإيطالية.

وذكر وزير الخارجية الإيطالي أن إحياء الشراكة الاقتصادية مع الصين يعد أولوية، مشيراً إلى أن الاتفاقيات الموقعة اليوم هي مثال على ذلك. (نوفا)
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