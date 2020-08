Brasile: presidente Banca centrale su dimissioni ministro Economia, "voci per distrarre l'attenzione" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pericolo di uno stop alle privatizzazioni, e più in generale alle riforme, è stato anche la causa delle dimissioni di due funzionari di governo: il sottosegretario alla de-statalizzazione e privatizzazione, Salim Mattar, e quello alla sburocratizzazione e digitalizzazione del governo, Paulo Uebel. Mattar, ha spiegato Guedes, si è detto insoddisfatto del ritmo delle privatizzazioni. Uebel avrebbe da parte sua espresso insoddisfazione per la sostanziale stasi nella riforma amministrativa. In precedenza avevano lasciato i propri incarichi il direttore generale dell'Agenzia delle Entrate, Marcos Cintra, il sottosegretario alle finanze, Caio Megale, il sottosegretario al tesoro, Mansueto Almeida e i presidenti delle banche statali Banco do Brasil, Rubem Novaes e Banca nazionale per lo sviluppo economico e sociale, Bndes, Joaquim Levy. (segue) (Brb)