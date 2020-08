Bolivia: governo smentisce conclusioni rapporto Ohchr su violazioni diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ad interim della Bolivia ha smentito le conclusioni del rapporto dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite (Ohchr) dove si denunciano gravi violazioni ai diritti umani da parte delle forze di sicurezza occorse nei mesi di ottobre e novembre del 2019 nel contesto della crisi politica culminata con le dimissioni forzate dell'ex presidente Evo Morales. "Non c'è un solo morto provocato da pallottole della polizia, sono stati tutti assassinati dai loro stessi compagni", ha dichiarato oggi il ministro degli Interni, Arturo Murillo. Murillo ha quindi invitato l'Alto commissario dell'Ohchr, Michelle Bachelet ad andare in Bolivia per verificare personalmente le sue affermazioni. "E' facile parlare da fuori, che venga (Bachelet) a verificare tutti gli esami forensi delle vittime, sono tutti morti con pallottole calibro 22, con pallottole di scopette e dinamite", ha aggiunto Murillo. (segue) (Abu)