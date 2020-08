Bolivia: governo smentisce conclusioni rapporto Ohchr su violazioni diritti umani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla luce di queste conclusioni il rapporto formula quindi "una serie di raccomandazioni precise, volte a promuovere la protezione dei diritti umani, prevenire le violazioni e favorire le condizioni necessarie per elezioni pacifiche, partecipative e inclusive". Lo stesso Alto commissario Michelle Bachelet ha esortato l'attuale governo ad interim di Jeanine Anez ad adottare riforme volte ad evitare ulteriori violazioni dei diritti umani nel paese e a rafforzare il quadro istituzionale in vista delle prossime elezioni generali fissate al 18 ottobre. "Le nostre raccomandazioni puntano ad aiutare lo Stato Plurinazionale della Bolivia ad intraprendere cambiamenti strutturali e riforme per affrontare le cause profonde delle crisi che abbiamo visto divampare nel paese", ha dichiarato Bachelet in una nota ufficiale oggi. (segue) (Abu)