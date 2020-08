Usa: procuratore generale dell'Alaska si dimette per messaggi inappropriati a dipendente statale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procuratore generale dell'Alaska, Kevin Clarkson, si è dimesso dopo che sono stati rivelati i dettagli di alcuni messaggi di testo inappropriati inviati ad un'impiegata statale. "Kevin Clarkson ha ammesso di essersi comportato sul posto di lavoro in maniera non all'altezza delle nostre alte aspettative, e questo è profondamente deludente", ha detto in una dichiarazione il governatore repubblicano Mike Dunleavy. "Questa mattina si è assunto la responsabilità delle conseguenze delle sue azioni". Secondo un rapporto pubblicato da alcuni siti informativi, il procuratore generale - sposato e conservatore - ha inviato a un impiegato statale oltre 550 messaggi di testo al suo telefono personale, invitandola a casa sua almeno 18 volte e spesso usando emoji allusivi. (Nys)