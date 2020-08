Usa: Biden accusa Trump su gestione leggi biocarburanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, ha espresso il proprio sostegno alle leggi statunitensi che richiedono alle raffinerie di petrolio di promuovere i biocarburanti, criticando l'amministrazione Trump per come ha gestione la questione. "Un'amministrazione Biden-Harris promuoverà e farà avanzare l'energia rinnovabile, l'etanolo e altri biocarburanti per aiutare l'America rurale e gli agricoltori della nostra nazione", ha detto Biden. Ai sensi del regolamento sulle energie rinnovabili, le raffinerie sono tenute a miscelare i biocarburanti nel loro combustibile, ma possono essere esentate le piccole strutture in condizioni di stress finanziario. Quelle deroghe sono state al centro del dibattito negli ultimi anni poiché l'amministrazione Trump ha più che quadruplicato il numero delle esenzioni emesse. (Nys)