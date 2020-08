Serbia-Germania: siglata partnership tra presidenza e ministero dell'Economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partenariato avviato tra la presidenza della Serbia e il ministero dell'Economia e dell'Energia della Germania è un altro passo importante nel processo di Berlino per l'integrazione europea dei Balcani occidentali. Lo ha affermato il ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco Peter Altmeier, dopo aver firmato la dichiarazione d'intenti sul partenariato nel corso di una video conferenza con il presidente serbo Aleksandar Vucic. Lo scopo del partenariato, secondo quanto spiega la stampa di Belgrado, è quello di rafforzare lo sviluppo della strategia di politica industriale della Serbia in conformità con il green deal dell'Ue. "Lavoriamo insieme su modelli sostenibili per rafforzare la cooperazione economica, in quanto ora sono più importanti che mai considerando la crisi del coronavirus", ha detto Altmeier. (Seb)