Brasile: presidente Banca centrale su dimissioni ministro Economia, "voci per distrarre l'attenzione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Banca centrale del Brasile, Roberto Campos Neto, ha dichiarato che non gli è stato chiesto di sostituire l'attuale ministro dell'Economia, Paulo Guedes, e ha definito le voci sulle possibili dimissioni di Guedes un "non problema", il cui obiettivo è quello di "distrarre l'attenzione". "Le mie idee sono molto vicine a quelle di Paulo Guedes. Non sono mai stato avvicinato. Non avrebbe senso, dato l'allineamento che abbiamo. Penso che sia un tentativo di distrarre l'attenzione", ha detto Campos Neto nel corso di un'intervista alla "Cnn Brasil". "Penso che questo non sia un problema", ha detto, smentendo le voci che da alcuni giorni circolano in merito alla possibile sostituzione dell'attuale ministro dell'Economia. Da tempo Guedes ha mostrato di essere in disaccordo con il presidente, Jair Bolsonaro, sulla gestione della politica economica del paese, soprattutto in fase post-crisi coronavirus. (segue) (Brb)